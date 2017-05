Corsair lancia la sua prima poltrona da gaming, arriva la T1 Race

Corsair presenta la sua prima poltrona da gamer, una poltrona ultra-confort dalle linee ispirate alle poltrone da formula 1. T1 Race è pensata per accompagnarvi durante le vostre lunghe sessioni con i vostri videogiochi preferiti.

L'altezza dei bracciali della sedia è aggiustabile a piacimento, così come l'inclinazione dello schienale, in modo da garantire il comfort più totale. La poltrona, che è ricoperta da vera pelle, è pensata, usando le stesse parole di Corsair, per non stancare la vostra schiena e il vostro collo nemmeno dopo parecchie ore di gioco intensivo.

Corsair T1 Race è disponibile in cinque colorazioni diverse, blu, rossa, gialla, nera e bianca, al prezzo di 350$. Un prezzo non popolare, ma in linea con l'alta qualità del prodotto e con i prezzi proposti dalle altre case produttrici per prodotti simili.