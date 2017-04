D-Link DSL-3682: il nuovo modem router VDSL dal prezzo conveniente

, azienda leader nel networking aziendale e domestico, ha lanciato un modem-router dal prezzo competitivo che è particolarmente interessante proprio per il mercato italiano, perché risponde alle esigenze della maggior parte dei consumatori.

Questa, in parte, va a colmare un vuoto nel segmento dei router domestici, inserendosi tra le proposte dei gestori della linea e i router specifici per gaming o con utilizzo intensivo del WiFi.

Il DSL-3682 è un nuovo router wireless AC 750 con modem VDSL / ADSL incorporato, adatto alla maggioranza delle connessioni in uso nelle abitazioni private e nei piccoli uffici del nostro Paese.

Grazie alla funzionalità VDSL e alla tecnologia Wireless AC Wi-Fi di ultima generazione, il DSL-3682 consente di creare una rete wireless incredibilmente veloce capace di collegare alla banda larga tutti i dispositivi di casa, con velocità in download fino a 100 Mbps.

Il DSL-3682 è dotato di 4 porte Fast Ethernet per connessioni cablate e di una porta USB integrata per il file sharing di documenti, video e musica in sicurezza all’interno della rete wireless. Il nuovo router D-Link ha un design verticale con 3 antenne esterne.

Il DSL-3682 è già disponibile al prezzo consigliato di 59,90 € iva inclusa.