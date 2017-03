Da Hamlet arriva Tiramisù Notebook Stand Limited Edition

: Oggi Hamlet presenta l'ultimo nato della famiglia,, realizzato in uno speciale materiale trasparente satinato, ideale per essere abbinato con i più recentidie, in generale, perfetto per tutti coloro che amano il design elegante e minimalista.

Nata per migliorare il confort di chi utilizza spesso il computer portatile alla scrivania, consentendo di inclinarlo e sollevarlo per mantenere sempre una corretta postura, la famiglia di supporti per notebook Tiramisù si è nel tempo ampliata con diversi modelli, tra cui set completi dotati di tastiera e mouse, anche in versione senza fili.

Oltre a garantire una migliore postura e, quindi, non affaticare schiena, collo e braccia, Tiramisù agevola anche la circolazione dell'aria intorno e sotto il laptop, favorendone il raffreddamento e contribuendo ad aumentarne la sua affidabilità e durata.

Estremamente versatile, Tiramisù può essere utilizzato in tre diverse posizioni: chiuso per trasportarlo comodamente nella borsa porta notebook, aperto per agevolare una corretta postura alla scrivania e rialzato per utilizzare il notebook in abbinamento a mouse e tastiera esterni.

Tiramisù Notebook Stand Trasparente - Limited Edition è in vendita al prezzo di 24.90 Euro IVA inclusa, mentre i Kit valigetta di Tiramisù nella versione tradizionale completo di mouse e tastiera nelle versioni con e senza cavi sono rispettivamente disponibili a 29.90 e 39.90 Euro IVA inclusa.