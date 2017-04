Da oggi per solo 1,3 milioni potete portarvi a casa un'auto in grado di volare

Se avete sognato un'automobile con cui sfrecciare attraverso le nuvole come Doctor Brown in Ritorno al Futuro II, nessun problema: la AereoMobil ha finalmente reso disponibile sul mercato un'auto in grado di soddisfare i vostri desideri.

La casa produttrice slovacca ha annunciato che inizierà a prendere i preorder per la prima auto volante disponibile per il pubblico. I prezzi oscilleranno trai 1.3 e 1.7 milioni di dollari a seconda degli optional. Ancora non si ha, tuttavia, una data di rilascio ufficiale. Verosimilmente si parla del 2020.

"Oggi è un giorno di svolta per il futuro dei viaggi, il lancio di AeroMobil significa che i mezzi di trasporto in grado di volare saranno presto a portata di tutti", ha dichiarato Juraj Vaculik, CEO della compagnia, alla presentazione del modello tenutasi oggi a Moncaco.