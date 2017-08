Dal Giappone arriva il gelato che non si scioglie e rimane fresco per ore

Un gruppo di scienziati giapponesi è riuscito a creare e vendere un tipo di, sfruttando la scoperta fortuita di uno chef locale. Mentre tutti i gelati cominciano a sciogliersi non appena vengono messi nel cono o nella coppetta, questo continua aanche se mangiato lentamente.

Lo chef che ha creato questa ricetta per sbaglio quando gli era stato chiesto di utilizzare delle fragole cresciute nell'area colpita dal terremoto e lo tsunami nel 2011. Aveva provato ad usarle in altri modi perché non era possibile venderle per via della loro forma strana e dopo diversi tentativi si lamentò del fatto che facessero solidificare la crema.

I ricercatori dell'università di Kanazawa sono venuti a conoscenza di questa lamentala ed analizzando le fragole hanno trovato un composto (polifenolo) che è il responsabile della solidificazione della crema. Quel che fa quella molecola è impedire all'acqua di separarsi, quindi al gelato di sciogliersi. Gli scienziati sono riusciti a vendere questo tipo di gelato che, come potete vedere nel video in fondo alla news, continua a mantenere la propria forma anche dopo essersi riscaldato.

I suoi estratti sono tutti naturali, dunque non c'è alcun pericolo per la saluta di chi lo ingerisce. Molti negozi locali hanno richiesto scorte di questo gelato per poterlo vendere in diverse forme e colorazioni. Attualmente è venduto solo in Giappone ma la notizia di questo composto ha già fatto il giro del mondo e potrebbe essere esportato in futuro.

Le testimonianze di chi l'ha provato affermano che addirittura dopo essere rimasto per ore al caldo, il gelato continua a mantenere la sua forma e risultare fresco al palato.