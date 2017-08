Dal golfo di Napoli alla Luna: le immagini della settimana dallo spazio

I 6 astronauti attualmente presenti nellaci regalano ogni giorno degli scatti suggestivi della terra vista dallo spazio. Anche questa settimana abbiamo scelto i più significativi tra quelli pubblicati per mostrarveli nel loro splendore.

Dalla prima all'ultima foto potete ammirare Il bacino idrico di Furnas e il Rio Grande, l'Italia ripresa in un giorno non nuvoloso, l'uragano Harvey in tutta la sua grandezza spaventosa, la Luna illuminata parzialmente dai raggi solari che spunta sopra la superficie terrestre ed infine il golfo di Napoli condiviso su Twitter dall'italiano Paolo Nespoli.

A bordo della ISS per la spedizione 52 ci sono gli astronauti Peggy Whitson della NASA, la donna che ha accumulato più giorni in assoluto tra tutti gli astronauti nello spazio, Fyodor Yurchikhin della Roscosmos, Jack Fischer della NASA, Paolo Nespoli dell'ESA, Randy Bresnik della NASA e Sergey Ryazanskiy della Roscosmos.