Dell annuncia l'Inspiron 27 7000, il primo All-in-One con Ryzen

Direttamente daldi Taipei,ha annunciato un interessante PCcon CPUe possibilità di effettuare upgrade. Si chiamae sarà venduto in diverse configurazioni, a partire da 1000$.

Il modello base avrà processore Ryzen 5 1400 da 4-core e GPU Radeon RX 560 da 4GB. Una soluzione base, ma che è comunque in grado di far girare la maggior parte dei giochi più recenti a 30fps con risoluzione settata su high, o a 60fps con risoluzione media. La soluzione da 1300$ prevede un processore Ryzen 7 1700 da 8-core e scheda video Radeon RX 580 da 8GB, con full support per tecnologia VR. Con la configurazione più importante da 1500$, l'Inspiron monta uno schermo con risoluzione 4K e standard HDR.

Oltre al fatto di integrare i processori della famiglia Ryzen, l'Inspiron 27 7000 può contare (non senza sorpresa, visto gli standard del mercato All-in-One) sulla possibilità di ricevere upgrade, in maniera tale da non rischiare di diventare obsoleto troppo presto.

É quindi possibile acquistare un modello configurato con Ryzen 5 per effettuare poi in futuro upgrade alla CPU, montando un processore più recente e con più core. AMD intende, infatti, supportare la sua scheda video AM4 fino al 2020. Anche lo storage prevede la possibilità di upgrade.

Per quanto riguarda le porte del device troviamo una porta USB 3.1 Type C, quattro USB 3.1 Type A, due USB 2.0, HDMI-in, HDMI-out, e un lettore di card SD.