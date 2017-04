Dell annuncia il suo primo monitor HDR

ha appena annunciato il suo primo, l'. Un monitor da 27 pollici e risoluzione a

Non si tratta certo del primo monitor in 4K della compagnia (che addirittura ne ha prodotto uno in 8K), tuttavia è il primo a supportare lo standard HDR. Il monitor avrà porta HDMI, DisplayPort e Mini DisplayPort, oltre 1000 nits di luminosità e una risoluzione massima di 3840 x 2160. Il prezzo del monitor sarà di 1999,99€ e sarà disponibile a partire dal 23 Maggio.

Assieme all'UP2718Q Dell ha annunciato due modelli UltraSharp non HDR, l'UltraSharp U2718Q da 27 pollici, venduto ad un prezzo di 700€ e un modello da 25 pollici, l'U2518D, venduto ad un prezzo di 499,99€. Entrambi saranno disponibili a partire da Luglio.