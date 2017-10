Dell: mostrato in anteprima l'ultrabook XPS 13 2018

La presentazione ufficiale è prevista per ildi, ma i colleghi di TechRadar hanno visto in anteprima il prossimo modellodi, un ultrabook da 13 pollici in colorazione bianco e oro che presenta un display Infinity Edge migliorato.

Il portatile si presenta ancora più sottile e compatto, sono state ulteriormente ridotte le cornici attorno al display Infinity Edge e sostituite le porte USB 3.0 con tre porte USB Type-C. E' stato inoltre sostituito anche il lettore per le schede SD a favore di uno slot per le Micro SD.

La fotocamera è situata al di sotto dello schermo ma ora in una posizione centrale e non in basso a sinistra come invece accadeva per i vecchi modelli. Sono presenti due ottiche e ciò fa pensare ad una piena compatibilità con il sistema di riconoscimento Windows Hello.

Da notare la presenza di un poggia polsi, realizzato con un nuovo materiale in tessuto di fibra di vetro che si rivela rigido ma morbido al tatto.

Il nuovo Dell XPS 13 2018 sarà disponibile in due nuove colorazioni, Alpine White e Rose Gold.

Per il prezzo, la data di uscita e le specifiche tecniche bisogna però aspettare l'annuncio ufficiale che si terrà al CES 2018 di Las Vegas.