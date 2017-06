Dell svela il nuovo monitor curvo da 38 pollici ultrawide

Il mercato dei monitor UltraWide è stato in fermento negli ultimi tempi, ma, insieme ad LG è stata senza dubbio la società che ha portato nei negozi il maggior numero di prodotti. L’azienda, a completamento della propria strategia di mercato, ha presentato un nuovo monitor da 38 pollici Ultrawide curvo.

Si chiama Dell UltraSharp 38 (U3818DW) ed è l’ideale per coloro che vogliono massimizzare la produttività dei propri computer. E’ dotato di una risoluzione di 3440x1440 pixel, connettore USB-C da 100w, che può ricaricare il computer portatile durante la trasmissione dei dati, e due altoparlanti da 9W.

L’unico svantaggio, se si può definire tale, è rappresentato dal prezzo. L’U3818DW, infatti, costa 1.499 Dollari, e sarà disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale della società. dell.com, a partire dal prossimo 23 Giugno.

Nonostante ciò, però, ad oggi rappresenta una delle migliori soluzioni per i professionisti come fotografi e grafici.