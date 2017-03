Dell UP3218K è il primo monitor per computer a risoluzione 8K sul mercato

Dopo averlo mostrato per la prima volta al Computer Electronics Show di Las Vegas,ha messo in vendita il primo monitor per computer con risoluzione massima 8K (7680 x 4320 pixel), con una quantità pixel elevatissima, che non tutti potranno permettersi. Siamo infatti alla densità di 16 monitor Full HD contigui...

Il campo di utilizzo di questo monitor è chiaramente quello professionale, ed infatti si rivolge a fotografi, videomaker, architetti, ingegneri ed altre mansioni simili. Dell ha quindi considerato, in sede di progettazione, la qualità visiva e la fedeltà cromatica, guidata anche dalla tecnologia Dell PremierColor. La profondità di colore di questo prodotto è pari a 10-bit e riesce a mostrare 1,07 miliardi di colori. E' in grado di coprire il 100 per cento dello spazio di colore Adobe RGB, di sRGB e di Rec. 709, mentre la copertura del DCI-P3 si ferma a "solo" il 98%. Il prezzo suggerito al pubblico è pari a 4.999 dollari... qualcuno ha intenzione di portarselo a casa?