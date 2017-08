Despacito è il video più visto di sempre su YouTube, infranto ogni record

Meno di un mese fa Gagnam Style è stato spodestato dalla prima posizione nella classifica dei video più visti su, classifica che vede ora un nuovo cambio al vertice.

See You Again, canzone di Wiz Khalifa e parte della colonna sonora di Fast & Furious 8, che aveva battuto PSY, è stata infatti superata da Despacito di Luis Fonsi. Il cantante portoricano ha oltrepassato la barriera delle 3 miliardi di visualizzazioni in circa sette mesi, un tempo molto breve, che indica come la piattaforma di streaming video di Google abbia raggiunto oggi un pubblico sempre più ampio. Basti pensare che Gagnam Style ha mantenuto la vetta della classifica dal 2012 fino al luglio di quest’anno, mentre il record di Wiz Khalifa è durato solo un mese. Siamo quindi pronti a scommettere che Despacito non rimarrà anni in vetta a questa importante classifica, destinata ad aggiornarsi sempre di nel prossimo futuro.