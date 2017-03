Diffuse per la prima volta in rete delle nuove foto degli attentati dell'11/9

Giornata storica per tutti gli appassionati e studiosi degli attentati dell’, che noto portarono al crollo delle due Torri Gemelle di New York. Nella giornata di oggi, sul proprio sito web ufficiale, l’ha diffuso per la prima volta in assoluto del nuovo materiale fotografico.

Nella fattispecie, l’agenzia federale americana ha pubblicato, a questo indirizzo, una serie di fotografie che documentano l’impatto sul Pentagono del terzo aereo dirottato dai terroristi. Le immagini sono state scattate da diverse angolazioni del quartier generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, e raccontano le ore successive all’impatto.

Altro materiale sia per i complottasti che appassionati, che sicuramente lo utilizzeranno per nuovi studi.