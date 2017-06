Dipendenti Foxconn pubblicano tutte le informazioni su prossimi prodotti Apple

In un post pubblicato su Reddit, tre presunti dipendentihanno rivelato molte informazioni sui prossimi prodotti che Apple porterà nei negozi: dall’iPhone 7 all’iPhone 8, passando per l’altoparlante basato su Siri, gli occhiali in VR ed altro ancora.

I moderatori hanno verificato le identità con delle adeguate documentazioni e prove, ma chiaramente non sono in grado di confermare con assoluta certezza che i rumor pubblicati corrispondono alla realtà.

Apple Glasses

Sugli Apple Glasses, ovvero gli occhiali in realtà aumentata, abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Secondo i tre, il progetto si chiamerebbe Project Mirrorshades e riguarderebbe degli occhiali occhiali composti da un “frame Kopin NED Acetate”, ed a quanto pare saranno disponibili sia polarizzati che con lente a prescrizione. Confermata anche la presenza delle ottiche Carl Zeiss, microfoni in grado di cancellare il rumore di fondo, accelerometro e sensore per monitorare i passi ed i movimenti della tessa. Sarebbe anche presente un magnetometro per la navigazione.

Di centrale importanza sarebbe il sensore di movimento per la testa, in quanto in questo modo gli utenti attraverso delle gesture (ad esempio muovendola o scuotendola) potrebbero rispondere alle chiamate o controllare il volume. La risoluzione delle lenti sarebbe di 428x240 pixel. Il prezzo al dettaglio potrebbe essere di circa 600 Dollari, ma non è chiaro se il progetto vedrà mai la luce o meno, in quanto le batterie sono difficili da produrre. Ecco perchè i tre insider ritengono che le probabilità di cancellazione sono del 65%.

iPhone 8

E veniamo all’iPhone 8, la cui produzione sarebbe già stata rinviata. Uno dei tre ha affermato che le immagini trapelate in rete non sarebbero accurate, ed ha notato che la versione finale sarà molto simile ad un iPhone 7 in vetro e senza Touch ID. La fotocamera posteriore sarebbe stata riprogettata. Il telefono, inoltre, sarebbe estremamente sottile.

Lo smartphone, a quanto pare, includerà anche il riconoscimento facciale ed uno scanner della Retina, che sarà presente ovviamente nella fotocamera frontale. iPhone 8 includerà 3 gigabyte di RAM, non sarà unibody in alluminio ma in vetro composito per consentire la ricarica wireless, e chiaramente sarà resistente all’acqua, ma non userà l’USB-C come standard.

iPhone 7s

Sull’iPhone 7s invece le informazioni sono poche: sarà un aggiornamento dell’iPhone 7, con scocca unibody in alluminio, e senza ricarica wireless.

Siri Speaker

L’altoparlante intelligente basato su Siri dovrebbe essere annunciato già oggi, ed avrà una forma simile a quella del Mac Pro, ma sarà più piccolo. Apple avrebbe testato tre design diversi: uno senza macchina fotografica, uno senza schermo ed uno privo di entrambe le feature. A livello hardware, questo dovrebbe includere un chip A9 modificato.

MacBook

Apple starebbe pensando di aggiornare l’intera gamma di MacBook già nel corso dell’anno, con un modello da 12 pollici ed una versione aggiornata del MacBook Air da 13 pollici. Gli ingegneri hanno anche testato alcuni nuovi design, tra cui uno che comprendeva una scocca “in vetro nero scuro” e la reintroduzione della Mela bianca illuminata nella parte posteriore. A livello estetico sarà molto simile all’iPhone 7 nero, con le finiture uguali all’iPhone X (o 8). Il connettore MagSafe dovrebbe tornare in 12-18 mesi, mentre non è prevista l’introduzione di nessun display touch.

iMac, tastiere, iPad

L’iMac dovrebbe ricevere un aggiornamento incrementale ed una riprogettazione completa, con tanto di touch bar sulle tastiere, ma il tutto sarebbe stato rinviato al prossimo anno. Sulle tastiere, sono stati provati diversi design, tra cui “due tecnologie di e-paper, E-ink bianco e nero", e dei nuovi display. Molto probabilmente sarà presentata una nuova tipologia di iPad, che andrà ad affiancarsi alle attuali. Si tratterà di un nuovo formato.

Progetti annullati

Apple ha annullato diversi progetti, tra cui alcune fasce per il monitoraggio della forma fisica, nuove cuffie, e tastiere con retroilluminazione.