Diritti Champions League: dal 2018 la competizione torna su Sky

La Champions League , la competizione calcistica più importante d’Europa, si appresta a tornare sugià dalla stagione 2018. Secondo quanto riportato qualche istante fa dai principali quotidiani sportivi del paese, l’emittente di Murdoch avrebbe superato il Biscione in termini di offerta.

La UEFA e Sky, infatti, starebbero lavorando sul contratto, ma secondo quanto emerso l’emittente satellitare avrebbe messo sul piatto 200 milioni di Euro all’anno, per un investimento totale di 800 milioni di Euro, dal momento che i diritti sono stati assegnati dalla stagione 2018, che vedrà l’introduzione della nuova formula che prevede la qualificazione diretta di quattro squadre italiane, ed il successivo triennio.

Non è stata quindi presentata, da parte della RAI, nessun tipo di offerta, nonostante quanto emerso nelle scorse settimane, ma è interessante sottolineare come Sky e Mediaset abbiano presentato offerte molto simili, ed a spostare l’ago della bilancia sarebbero stati alcuni dettagli analizzati attentamente dall’UEFA. Il prossimo anno, invece, la Champions resterà su Mediaset Premium.