Diritti TV Champions League: partecipa anche un soggetto misterioso?

Mentre i diritti TV dellacontinuano a non essere assegnati, dal frontearriva il silenzio più totale anche da parte dell’. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Milano Finanza, all’asta avrebbe partecipato, oltre a, anche un terzo soggetto, su cui non si ha alcuna informazione.

Sull’offerta della società di Murdoch, le voci sono contrastanti: alcuni parlano di un’offerta “monstre”, mentre altri la etichettano come “normale”.

Ciò che desta più curiosità però è questo presunto terzo soggetto, su cui non si hanno informazioni. Rai infatti non sembra essere mai stata interessata ad acquisire i diritti, nonostante le indiscrezioni trapelate in passato, sia per ragioni di palinsesto che economiche, ecco perchè i nomi circolati ieri portavano al colosso Perform e Vivendi.

La UEFA inoltre, nel bando non ha nemmeno strutturato dei pacchetti dedicati alla diffusione via internet delle partite della massima competizione europea calcistica, che porterà solo dall’Inghilterra e Francia la bellezza di 2 miliardi di Euro.