DisplayMate: il Galaxy S8 ha il miglior display del mercato

Appartiene aldiil titolo di miglior display del mercato degli smartphone. Secondo quanto riferito da DisplayMate, la società specializzata proprio in benchmark di display, l’accuratezza dei colori e la calibrazione hanno permesso al pannello montato nell’di guadagnarsi una valutazione di A+.

Secondo i risultati pubblicati nel rapporto, il display può raggiungere un piccolo di luminosità di 1020 nits, ben superiore a qualsiasi altro schermo mai provato precedentemente.

Inoltre, il Galaxy S8 è in grado di gestire l’HDR in maniera abbastanza accurata, ed è stato il primo smartphone a ricevere la certificazione Mobile HDR Premium da parte dell’UHD Alliance, questo vuol dire che lo smartphone è in grado di riprodurre video con la stessa accuratezza di un normale televisore HDR.

Un riconoscimento senza dubbio importante per quello che sarà a tutti gli effetti uno degli smartphone più venduti ed attesi del 2017.

Per la prova del comparto fotografico, vi reindirizziamo a questo indirizzo.