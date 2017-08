DisplayMate promuove il display del Note 8: è il migliore di sempre

Dell’abilità didi sviluppare e progettare display per smartphone e tablet di alta fascia abbiamo a lungo parlato su queste pagine, in quanto la società è nota anche per la produzione di monitor e televisori.

A quanto pare, il produttore coreano ha fatto tesoro di questa esperienza e per questo ha portato avanti un ottimo lavoro anche con il Note 8.

I ragazzi di DisplayMate, noti per aver testato praticamente tutti i display degli smartphone presenti sul mercato, hanno promosso a pieni voti il pannello montato da Samsung nell’ultimo top di gamma dell’anno, sostenendo che si tratta del migliore mai visto.

Il Galaxy S8, per fare un confronto, ha ottenuto un punteggio di A+ su DisplayMate, ma il Galaxy Note 8 l’ha battuto, ottenendo una luminosità maggiore del 22% rispetto all’S8, toccando quota 1.200 nits.

Importante anche la profondità dei colori: 112% DCI-P3 e 141% in sRGB. Samsung inoltre offre una vasta scelta di calibrazione del colore e per la messa a punto del bilanciamento dei colori. Il rapporto completo è disponibile a questo indirizzo.