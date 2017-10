Disponibile iOS 11.0.3: risolto il problema con gli schermi non originali

Nella serata di ieriha proceduto al rilascio del terzo aggiornamento per il proprio sistema operativo touch, ormai arrivato alla versione 11.0.3. Il pacchetto, disponibile via OTA, ha un peso di 278,4 megabyte e come sempre corregge alcuni bug segnalati dagli utenti.

Nella fattispecie, nel changelog ufficiale il gigante di Cupertino riferisce di aver risolto un problema per cui l’audio ed il feedback aptico non funzionavano su alcuni iPhone 7 ed iPhone 7 Plus.

Il bugfix più interessante ed importante, però, è quello che riguarda gli schermi non originali. Gli utenti, infatti, segnalavano un problema per cui alcuni display di iPhone 6s non rispondevano all’input touch, perchè erano stati riparati utilizzando parti non originali Apple.

La Mela ha risolto questo problema, ed ora i dispositivi dovrebbero funzionare correttamente.

Nelle note, però, il produttore sottolinea che “gli schermi non originali Apple potrebbero compromettere la qualità di visualizzazione e potrebbero non funzionare correttamente. Le riparazioni certificate Apple vengono eseguite da esperti qualificati che usano parti Apple originali”.

Per iOS 11 si tratta del terzo aggiornamento nel giro di poche settimane. Come sempre raccomandiamo di effettuare l’aggiornamento con la carica almeno al 50% e di scaricarlo utilizzando una rete WiFi, per evitare di consumare i dati inclusi nella propria promozione. Il processo, comunque, si conclude nel giro di pochi minuti.