Disponibile da oggi il Fall Creators Update per Windows 10, le novità

: E' disponibile da oggi l'attesoper, il major update per il sistema operativo di Microsoft che introduce una vasta gamma di novità all'OS per PC e dispositivi mobili.

Il Fall Creators Update per Windows 10 è ricco di novità e offre esperienze di scrittura prima impensabili, tra cui la possibilità di interagire direttamente sui documenti in formato PDF tramite Windows Ink, la nuova funzionalità Find my Pen, il “Continue on your PC” che sfrutta Cortana* o il browser del telefono tra cui, Microsoft Edge, consentendo un utilizzo fluido di Windows su più dispositivi. L’aggiornamento include inoltre funzionalità avanzate di sicurezza e privacy, e migliora l’accessibilità grazie alla funzione Eye Control.

Il 3D aumenterà la produttività delle persone, offrendo una generazione di prodotti i che andrà ben oltre il mondo in 2D. Assisteremo a cambiamenti rilevanti, in quanto il 3D è il vero volto del mondo in cui viviamo, e il modo di imparare e apprendere migliorerà. Con il Fall Creators Update, Microsoft consente a tutti di creare in 3D.

Ogni mese, oltre 100 milioni di persone utilizzano Microsoft Paint, e l’avvento di Paint 3D li renderà tutti veri creatori 3D, che potranno modificare, sviluppare e condividere oggetti tridimensionali in tutta semplicità.

Questo aggiornamento darà agli utenti la possibilità di inserire oggetti 3D nei file Office, come i documenti Word e le presentazioni PowerPoint, permettendo una innovativa modalità di “storytelling” e agevolando la comprensione. È possibile far ruotare questi oggetti e associarvi animazioni. Il visualizzatore Mixed Reality Viewer cala le creazioni 3D nel mondo reale. Il 3D è insostituibile per studenti, professionisti e chiunque desideri creare. Il gaming rappresenta la forma di intrattenimento in più rapida crescita grazie alla sua incredibile interattività, e oggi gode di una popolarità senza precedenti nell’universo Windows, con oltre 200 milioni di utenti attivi ogni mese su Windows 10. Con l’esplosione dell’interesse per gli eSports e grazie al game streaming interattivo, ora gli spettatori sono molti più rispetto ai gamer veri e propri. Microsoft ha infatti recentemente presentato Mixer, servizio di game streaming interattivo e in tempo reale, che permette a tutti i gamer di fare broadcasting facilmente, interagire e condividere contenuti.

Il Fall Creators Update migliora ulteriormente Mixer: da oggi lanciare uno streaming di gioco e tuffarcisi dentro sarà ancora più rapido. Game Mode permette inoltre agli sviluppatori di avere accesso a tutta la potenza del PC e metterla al servizio del gioco, per offrire un’esperienza ancora più performante su Windows 10.

La nuova era del gaming è in arrivo con le novità del Fall Creators Update che porta con sé esperienze immersive di gaming per realtà mista, e precede l’imminente lancio del Xbox One X, la console più potente al mondo per il vero gaming in 4K. Foto e video hanno una popolarità senza precedenti nell’universo Windows, con oltre 250 milioni di utenti attivi per l’app Photos su Windows 10. Il Fall Creators Update reinventa completamente l’applicazione Photo, permettendo a tutti di trasformare le proprie foto in ricordi e storie con effetti 3D personalizzati, personalizzazioni tramite Windows Ink, transizioni e video, creando così un’esperienza unica. Gli utenti possono scattare foto e creare collage e video personalizzandoli con una colonna sonora, un tema, didascalie e transizioni da effetti cinematografici. Un esempio: grazie all’uso degli effetti 3D, che conferiscono dinamismo agli oggetti, un pallone da calcio può trasformarsi in una palla di fuoco mentre supera il portiere e finisce nella porta alle sue spalle.

Il Fall Creators Update per Windows 10 mette la realtà mista a disposizione di tutti, offrendo un sostanziale miglioramento al modo di creare, comunicare e giocare delle persone. Gli utenti dimenticheranno il tempo e lo spazio e potranno immergersi in qualsiasi ambiente, dando libero sfogo alle idee andando oltre le costrizioni della carta e dello schermo. Finora per ogni applicazione concreta nel campo della realtà mista era necessario utilizzare un visore, e la realtà virtuale immersiva richiedeva di installare telecamere negli angoli della casa. Inoltre, non era possibile portare con sé il visore al lavoro o a casa di un amico.

Tutto questo cambia con i visori Windows Mixed Reality ora disponibili. I nostri partner come Samsung, Acer, Dell, HP e Lenovo offrono le esperienze più immersive con i primi visori Windows Mixed Reality di sempre, disponibili a partire da 399 dollari per visori abbinati a controller di movimento avanzati. Il Fall Creators Update porterà anche il visualizzatore Mixed Reality Viewer, permettendo così alla realità mista di sbarcare su PC. Agli utenti basterà utilizzare la telecamera sul PC per vedere inseriti nell’ambiente reale in cui si trovano vari elementi 3D: persone, luoghi, oggetti.

L’unico limite è l’immaginazione. Dai nuovi visori Windows Mixed Reality fino alle nuove tecnologie per sfruttare la Mixed Reality direttamente dal PC, diversi elementi stanno convergendo per dare vita al nuovo mondo della mixed reality.