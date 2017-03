Distribuzione Android febbraio: Nougat al 2,8%

, come di consueto ad inizio mese, ha rilasciato i dati relativi alla distribuzione delle varie versioni nell’ecosistema. Nel periodo terminato il 6 Marzo,insieme raggiungono una percentuale del 2,8%, ma come rivelato da molti analisti, si tratta di un incremento del 133% rispetto all’1,2% del mese di Febbraio.

Android 5.0 e 5.1, invece, sono le versioni più popolari, grazie ad una percentuale del 32,5%, in leggero calo se si conta che nei trenta giorni precedenti si erano fermate al 32,9%. Al terzo posto si piazza Marshmallow, con il 31,3%, in questo caso in aumento rispetto al 30,7% del periodo precedente.

Mantiene invece una certa popolarità Android 4.4 KitKat, al 20,8%, seguito da Jelly Bean al 10,8%, mentre Ice Cream Sandwich e Gingerbread restano all’1%.

L’ecosistema Android, quindi, continua ad essere estremamente frammentato, con l’ultima versione dell’OS che rappresenta una percentuale esigua, in attesa del rilascio sugli altri dispositivi top di gamma.