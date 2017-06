Distribuzione Android maggio: Nougat al 9,5%, ma domina Marshmallow

Come di consueto,attraverso il sito web per gli sviluppatori ha diffuso i dati relativi alla distribuzione di Android a livello mondiale. Il grafico completo, visualizzabile come sempre in calce, mostra per l’ennesimo mese Android Nougat in crescita, attestandosi al 9,5%.

La versione più popolare però resta Marshmallow, al 31,2%, seguita da Lollipop al 30,8%. KitKat, ovvero Android 4.4, è al 18,1%, mentre Jelly Bean è a quota 8,8%. Si avviano verso la definitiva scomparsa Gingerbread (0,8%) ed Ice Cream Sandwich (0,8%).

L’incremento di Nougat, che guadagna 2,4 punti rispetto al mese precedente, è da imputare principalmente al lancio dei nuovi dispositivi top di gamma, che appunto includono la nuova versione del sistema operativo di Google, ma anche agli smartphone di punta che sono stati aggiornati.

Nonostante ciò, però, la frammentazione è importante ed è stata sottolineata nuovamente ieri da Apple durante il WWDC: iOS 10, infatti, è presente sull’86% dei devices Apple, mentre Android 7 è al 9,5%.