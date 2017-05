Divieto a laptop e tablet sui voli verso USA: stop dell'Europa a Trump

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante il possibile bando dai voli provenienti dell’Europa e diretti negli Stati Uniti di laptop e tablet per ragioni di sicurezza. La Commissione Europea, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di venire incontro alle richieste dell’amministrazione Trump, e tiene duro.

Il Commissario UE per la migrazione e gli affari interni, Dimitris Avramopoulos, ed il commissario per i trasporti, Violeta Bulc, in occasione di un incontro tenuto con la delegazione americana hanno rivelato le loro intenzioni di non allinearsi, confermando la linea di tempo fa espressa dal direttore dell’IATA Alexandre De Juniac, che aveva detto come “una misura del genere è insostenibile a lungo periodo”.

Nel corso del colloquio i rappresentanti del continente europeo hanno sottolineato come la legge non abbia una logica, dal momento che i notebook continuano ad essere considerati sicuri, ma hanno anche condiviso delle informazioni d'intelligence che, ovviamente sono rimaste segrete. Le parti, comunque, si riaggiorneranno nel corso di un incontro che terranno la prossima settimana a Washington per confrontarsi nuovamente.