DJI lancia la modalità privacy per i propri droni, i dettagli

Dopo l’annuncio del mese di agosto, in cui aveva rivelato le proprie intenzioni di introdurre una modalità Privacy per i droni, DJI ha iniziato il rollout dell’aggiornamento sui propri dispositivi volanti.

Si chiama Privacy Mode ed è disponibile attraverso un aggiornamento rilasciato per l’app DJI Pilot per i monitor DJI CrystalSky ed alcuni tablet Android.

“Attraverso questo aggiornamento veniamo incontro alle esigenze dei nostri clienti, comprese le organizzazioni pubbliche e private che utilizzano i droni DJI per eseguire operazioni sensibili in tutto il mondo” ha affermato Brendan Schulman in una dichiarazione.

La modalità privacy non permetterà di rilevare la posizione del drone in volo, e le restrizioni di volo non verranno rispettate in automatico. Ecco perchè le eventuali infrazioni saranno a carico degli utenti.

Per attivare la modalità Privacy, basterà andare nel menù e cliccare su “Activate LDM Mode” nell’app DJI Pilot.

Al momento non è compatibile per iOS, ma il produttore parlando con The Verge ha già preannunciato un’espansione del supporto ad altre piattaforme.