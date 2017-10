DJI presenta AeroScope: il sistema di riconoscimento per droni

Il famoso produttore di droni cinese, DJI , ha annunciato il lancio di un nuovo prodotto battezzato, che è in grado di individuare e monitorare i dispositivi aerei senza pilota.

AeroScope utilizza il sistema di comunicazione già esistente tra un drone ed il proprio telecomando per trasmettere informazioni come la posizione attuale ed il numero di serie, ed altre dati relativi alla sicurezza del volo (posizione, altitudine, velocità, posizione). Ad annunciare questa interessante DJI.

Il numero del drone è di fondamentale importanza in quanto consente di determinare il suo proprietario, e rappresenta per veicoli come questi una garanzia importantissima, in quanto è molto simile ad una targa di una vettura.

AeroScope potrà essere utilizzato da polizia, agenzia di sicurezza ed autorità aeronautiche per monitorare il traffico aereo ed evitare spiacevoli situazioni.

DJI ha precisato che AeroScope funziona con tutti gli attuali modelli di droni, ed anche altri produttori potranno configurare i loro per renderli compatibili. La particolarità di questo nuovo prodotto è rappresentata dal fatto che non necessita di nuove attrezzature o modifiche, tanto meno di costi aggiuntivi per gli operatori.

Il sistema è già stato installato presso due aeroporti internazionali da aprile, ed è in fase di test in altri ambienti.

DJI sostiene che questo approccio sia fondamentale in quanto la maggior parte dei droni non vengono registrati nei database governativi, ma ha comunque precisato che il sistema presentato proteggerà la privacy delle persone ed aziende che utilizzano i droni.