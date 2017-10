Dopo la rimozione dell'app di YouTube, Amazon taglia il prezzo di Echo Show

L'app di YouTube non è più disponibile su Echo Show, lo smart speaker di Amazon dotato di schermo. Come conseguenza diretta le vendite del device sono calate drasticamente, costringendo Amazon a tagliare, per la prima volta, il prezzo del device di 30$.

Echo Show fin dal suo esordio se l'era cavata benino, posizionandosi sempre trai 30 prodotti più venduti sull'e-store, arrivando addirittura in diciottesima posizione. Un trend che è stato invertito dalla recente decisione di Google di terminare il supporto al device per l'app di YouTube.

Una scelta controversa, ufficialmente presa perché –a quanto pare– Amazon avrebbe violato i termini e le condizioni di Google nelle modalità di implementazione dell'app sui suoi device Echo. Per la compagnia di Jeff Bezos, ovviamente, non è così: "Non c'è nessuna ragione tecnica per cui la scelta di Google sia giustificata", aveva infatti detto Amazon in un comunicato. "Scelta che è deludente e danneggia i nostri clienti". Insinuando velatamente –e forse in modo giustificato– che la rimozione di YouTube sia avvenuta per una semplice ragione: danneggiare Amazon e rafforzare la posizione dei device della linea Google Home.

Sta di fatto che le vendite del device, da quando l'app è stata rimossa, sono effettivamente calate e ora Echo Show si posiziona addirittura sessantesima posizione nella classifica dei prodotti più venduti da Amazon. Un bel tonfo che ha richiesto una decisione drastica. Così ora il device è venduto al prezzo di 199.99$, ben 30$ in meno rispetto al prezzo di debutto di 229.99$.