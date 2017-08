Dragonfly, la missione per esplorare zone potenzialmente abitabili su Titano

Il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory ha inviato una proposta molto interessante alla NASA che riguarda una ipotetica missione sulla luna più grande di Saturno, Titano., questo è il nome del progetto, che ha come obiettivo l'analisi dell'abitabilità di siti specifici sul satellite gigante. La missione prevede l'uso di un drone, un quadcopter (elicottero quadrirotore), tecnologia che negli ultimi anni si è sviluppata abbastanza da poter essere implementata per ampi spostamenti su diversi siti geologici del satellite di Saturno.Recentemente si sono scoperti dei processi chimici di materialiche si suppone siano gli stessi che hanno generato la vita sul nostro pianeta: da qui l'enorme interesse per l'esplorazione di Titano. Esistono anche altri studi che hanno analizzato la possibilità di ricavaredal pianeta, con risultati teoricamente positivi Il drone Dragonfly dovrebbe analizzare vari siti sui quali si potranno stabilire dei futuri insediamenti che individuerà in volo, sopra idi idrocarburi della gigantesca luna. La scelta di un veicolo che volante deriva dall'alta densità dell'atmosfera e dalla bassa gravità che rendono i movimenti piùrispetto alla terra. Su Titano non è possibile sfruttare la sola energia del sole per alimentare il drone ed è stato pensato di adottare un Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator ovvero un generatore termoelettrico che converte ilderivante dal decadimento radioattivo di atomi instabili in, già implementato in Curiosity La missione prevede lo studio della superficie e dell'atmosfera di Titano, incluse le condizionicome vento, pressione e temperatura, nonché l'attività sismica. Se la NASA deciderà di avviare o meno la missione non lo sapremo ora, perché lo studio della fattibilità sua verrà eseguito in autunno e si saprà la scelta finale solo a, quando verranno annunciate le nuove missioni spaziali.