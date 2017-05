DriveNow arriva a Helsinki, è la dodicesima città d'Europa

, il servizio di car sharing frutto della joint venture tra, arriva a Helsinki. Da oggi 24 maggio 2017, verrà introdotta nella capitale finlandese una flotta iniziale di 150 modelli, in un'area operativa che copre 40 chilometri quadrati.

Per la seconda volta in Europa, DriveNow ha scelto un modello di franchising per l’attivazione del servizio a Helsinki.

"Il lancio di DriveNow a Helsinki come dodicesima città è un passo molto importante per noi”, commenta Nico Gabriel, Managing Director di DriveNow. “Dopo Copenaghen e Stoccolma, abbiamo ampliato il mercato scandinavo includendo la Finlandia, in quanto è un paese con un grande potenziale per il car sharing. Helsinki è una città estremamente moderna, con un forte interesse per il lifestyle europeo e con una grande richiesta di mobilità individuale, anche se si affida soprattutto a un mix di mezzi di trasporto classici”, afferma Sebastian Hofelich, co-Managing Director di DriveNow. “Al momento non esiste un concept di car sharing paragonabile al nostro. L’offerta di DriveNow è l’ideale per colmare le lacune presenti oggi a Helsinki e per dare alle persone una valida alternativa all’utilizzo del proprio veicolo”, aggiunge Hofelich.

DriveNow ha concesso i diritti d’uso per le operazioni in Finlandia a OP Financial, il più grande fornitore di servizi finanziari del paese. Dopo Copenaghen, Helsinki è la seconda città dove DriveNow è attivo con un modello di franchising. “Con OP, siamo lieti di aver trovato un forte partner per DriveNow a Helsinki. L'azienda soddisfa tutti i requisiti che ci aspettiamo da un franchisee”, commenta Gabriel, Managing Director di DriveNow.

La flotta iniziale di 150 auto prevede, tra gli altri, modelli BMW X1 e Serie 2 e MINI a tre e cinque porte, oltre alle auto elettriche BMW i3. I clienti finlandesi avranno, inoltre, la possibilità di guidare fino all’aeroporto Helsinki-Vantaa e viceversa, noleggiando il veicolo in loco. Sia la flotta che la zona di attività della capitale finlandese verranno ampliate in futuro, in linea con le richieste.