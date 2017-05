DriveNow parteciperà alla Milano Food Week

Prende il via oggi l’ottava edizione della, la 8 giorni milanese dedicata al mondo food & wine, che vede in prima linea come sponsor, servizio di car sharing frutto della joint venture tra il Gruppo BMW e SIXT SE.

“La Milano Food Week è un evento nuovo che parla di una Milano innovativa e moderna, perfettamente in linea con i temi cari a DriveNow. Per questo abbiamo deciso di essere parte della manifestazione come sponsor ufficiale”, commenta Andrea Leverano, Managing Director di DriveNow Italia. “Siamo in particolar modo orgogliosi di poter mettere a disposizione dello staff stellato due delle nostre auto 100% elettriche, a ribadire ancora una volta l’importanza della sostenibilità nella guida così come nella scelta delle risorse e delle materie prime in cucina”.

Scegliendo una delle 500 auto BMW e MINI DriveNow, disponibili per il noleggio in modalità free floating, i cittadini di Milano potranno, infatti, partecipare agli eventi della MFOODW senza il pensiero dei parcheggi – potendo approfittare anche dei posteggi con strisce gialle e blu – e dell’Area C. E scegliendo una delle 20 BMW i3 (94 Ah) con Range Extender potranno farlo assaggiando il gusto del futuro, con un’attenzione in più alla sostenibilità.