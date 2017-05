Drone cade su una gara ciclistica, evitata la tragedia

Poteva finire in tragedia l’edizione 2017 della, una gara ciclistica tenuta a Sacramento, in California. Come si può vedere dal filmato presente nella notizia, infatti, durante il passaggio dei ciclisti, il drone di uno dei ciclisti è improvvisamente caduto sulla strada.

A quanto pare si tratta di un DJI Phantom, che fortunatamente però non ha causato danni a cose o persone, dal momento che è andato a schiantarsi contro un albero. Alcuni pezzi della scocca del drone sono però finiti tra la ruota di una bicicletta di un corridore che non solo è stato costretto ad abbandonare la corsa a causa dell’incidente, ma è anche finito in ospedale.

Il pilota del drone si è immediatamente scusato e si è offerto di ricomprare la bici danneggiata al ciclista. Un incidente che sicuramente non getta buona luce sul mercato dei droni e soprattutto sui piloti, che troppo spesso vengono lasciati in libertà senza conoscere a fondo la normativa.