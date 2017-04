Droni: nuovo modello della DJI in arrivo a Maggio?

La, casa produttrice dinon professionali caratterizzati dal buon rapporto qualità/prezzo, ha organizzato un evento dedicato alla stampa fissato per il 24 maggio. Novità in arrivo?

I rumor in rete in questo momento suggeriscono che la DJI si appresti a lanciare il suo drone più piccolo di sempre. Nel forum cinese della DJI sono infatti state caricate alcune immagini di un piccolo modello di drone chiamato The Spark. Il prototipo sarebbe sprovvisto dei bracci pieghevoli che troviamo invece nel modello Mavic, tuttavia questo potrebbe cambiare nel prodotto finale visto che stiamo parlando esclusivamente di un prototipo.

Il prezzo dovrebbe collocarsi ben al di sotto dei 999€ richiesti per il più grande Mavic, ponendosi nella fascia di mercato dei cosiddetti selfie drones.