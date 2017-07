Due terzi degli iPhone acquistati negli ultimi 10 anni sono ancora funzionanti

A meno di un mese dal compleanno dell’iPhone, che ha spento la decima candelina, salta fuori un interessante studio sul Melafonino di Apple. A quanto pare, circa due terzi di tutti gli iPhone venduti negli ultimi dieci anni, sarebbero ancora funzionanti ed in uso.

Per fare un pò di chiarezza, secondo i dati diffusi da Apple, dal 2007 ad oggi sarebbero stati piazzati a livello mondiali 1,163 miliardi di smartphone raffiguranti la Mela morsicata.

L’analisi di mercato di Newzoo riferisce che il 62,6% di questi erano ancora in uso ad Aprile di quest’anno, il che vuol dire che nel mondo ci sono 728 milioni di vecchi iPhone ancora nelle mani dei oro utenti.

Inoltre, la stessa Newzoo osserva che, sempre ad Aprile, il 25% degli smartphone utilizzati in tutto il mondo sono iPhone. Il 31,3%, o 228 milioni, sono in uso in Cina, mentre seguono gli Stati Uniti con 120 milioni di dispositivi, pari al 16,4%.

Il modello più utilizzato è l’iPhone 6 (21%), seguito dall’iPhone 6s (18%), iPhone 7 (11%), iPhone 6 Plus (9%), ed iPhone 6s Plus (8%).