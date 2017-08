Duro colpo per Project Titan: lasciano 17 ingegneri!

, il progetto ancora non ufficiale di, attraverso cui il gigante di Cupertino lancerà un software per le vetture elettriche, subisce un duro colpo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, la società di Cupertino avrebbe registrato di recente l’abbandono di 17 ingegneri, che avrebbero scelto di unirsi a

Per chi non la conoscesse, Zoox è una startup specializzata nello sviluppo di soluzioni per la guida autonoma, ed a quanto pare i dirigenti starebbero pensando di produrre anche una vettura hi-tech autonoma. Proprio i diciassette ingegneri che hanno lasciato sarebbero specializzate nella progettazione di automobili, ma almeno al momento né da parte di Apple, tanto meno da Zoox, è arrivata alcuna conferma.

L’indiscrezione, riportata da Bloomberg, proverrebbe direttamente da alcuni dipendenti, tra cui quelli che hanno lasciato il team, i quali avrebbero richiesto di restare anonimi per una questione di riservatezza.

Nel frattempo, almeno al momento da parte di Apple ancora non è stato confermato Project Titan.