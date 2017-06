E' ancora Bill Gates l'uomo più ricco al mondo, dominio della Silicon Valley

Forbes ha rilasciato l’annuale classifica degli uomini più ricchi al mondo e, ancora una volta, il primo posto è toccato all’ex amministratore delegato e fondatore di, con un patrimonio netto di 88,9 miliardi di Dollari.

Non sorprende che le prime posizioni siano occupate da esponenti della Silicon Valley. Mark Zuckerberg si è piazzato primo nella classifica dello stato della California, con un patrimonio di 62,4 miliardi di Dollari, 7 miliardi in più di Larry Ellison di Oracle.

Zuckerberg, a 33 anni, è il più giovane della lista, nonché la terza persona più ricca del paese. Charles Ergen, il co-fondatore di Dish, è al primo posto nella classifica del Colorado con un patrimonio di 18,8 miliardi di dollari, in aumento del 41% rispetto all’anno precedente. Nel north Carolina, James Goodnight, fondatore di SAS, ha riportato un capitale di 10,1 miliardi di Dollari, mentre Pierre Omidyar, fondatore di eBay, è la persona più ricca delle Hawaii con un patrimonio netto di 8,9 miliardi di Dollari.

Impossibile tralasciare Jeff Bezos, che è al secondo posto (dietro Gates) nella classifica dello stato di Washington con un patrimonio di 83,3 miliardi di Dollari.