E-cig esplosive? Nel dubbio la marina USA le vieta su tutta la sua flotta

Laha ufficialmente messo al bando leda tutta la sua flotta di navi, sottomarini e caccia. L'ipotesi di un divieto girava già nel 2016.

Dopo che i media di tutto il mondo riportavano casi di sigarette elettroniche esplose senza apparente motivo, alcune provocando anche ustioni di primo grado, la marina si è decisa a porre il divieto più assoluto dell'utilizzo di questi dispositivi all'interno dei suoi mezzi.

A quanto pare la colpa di questo fenomeno va attribuita alla stessa forma delle e-cig: le batterie a litio -come spiega un report del FEMA- normalmente non danno problemi di surriscaldamento, tuttavia la forma stessa delle sigarette elettroniche fa si che queste, se la batteria è particolarmente scarica, possano comportarsi come un vero e proprio razzo creando una pericolosa fiammata.

Rischio concreto o eccessiva isteria da parte della marina americana?