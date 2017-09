E' iniziato il rollout via OTA delle patch di settembre per Android Oreo

Stanno iniziando ad arrivare lerelative ad un nuovo aggiornamento di Android Oreo, dal peso di circa, che porta con sé le. Non si tratta, quindi, del tanto atteso update , ma fa perlomeno capire comenon sia rimasta con le mani in mano nelle ultime settimane.

Da segnalare anche che il numero di build è salito leggermente, passando così da OPR6.170623.013 a OPR6.170623.019, cosa che fa presumere che le nuove patch di sicurezza siano attualmente ottenibili solamente via OTA.

Oltre a questo, dobbiamo dire che sul nostro fidato Nexus 5X non è ancora arrivato nulla e sembra che la società californiana stia dando la priorità ai Pixel e a Nexus 6P. Aggiorneremo questa news con degli screenshot non appena riceveremo l'update di Android Oreo in questione. Stay tuned!