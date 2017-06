eBay: in offerta smartphone e smartwatch, sconti del 10%!

Interessanti offerte lanciate dasul proprio sito web. Il sito d’aste, infatti, sta offrendo a prezzi scontati diversi smartphone, alcuni dei quali anche top di gamma, oltre che smartwatch.

Si tratta di offerte a tempo limitato, e vi segnaliamo per dovere di cronaca, un Samsung Galaxy S7 Edge a 439 Euro, l’iPhone 7 da 32 gigabyte a 579 al posto di 680,08 Euro (sconto del 15%), l’Huawei P10 Lite da 32 gigabyte a 246,99 Euro (sconto del 22%), ed il Galaxy S8 da 64 gigabyte a 584 Euro al posto di 820 Euro.

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, non sono presenti molti top di gamma o dispositivi di marchi famosi, a parte un Apple Watch Sport da 42 millimetri con 2 cinturini a 251,99 Euro.

Le offerte abbracciano anche accessori per cellulari, caricabatterie e dock e custodie. Per maggiori informazioni vi rinviamo alla pagina ufficiale, raggiungibile attraverso questo indirizzo. Non sappiamo fino a quando sarà disponibile questa promozione, ragion per cui vi invitiamo, se interessati, ad approfittarne il prima possibile.