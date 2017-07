eBay: presto sarà possibile fare degli acquisti attraverso fotografie

, la piattaforma di e-commerce ed aste tra le più conosciute del web, ha in programma l’introduzione di alcune nuove funzioni per le applicazioni mobili che faciliteranno ulteriormente la ricerca dei prodotti.

In particolare, quei prodotti che gli utenti non sono in grado di descrivere. La funzione si chiama Image Search e consente agli utenti di fare acquisti caricando una fotografia sulla barra di ricerca dell’applicazione. In questo modo sarà possibile scattare una fotografia ad un determinato oggetto, e quindi cercare prodotti simili o uguali a quello in questione.

In totale, si tratterà di due feature distinte, “Image Search” e “Find it On eBay”, che fondamentalmente sono molto simili e saranno disponibili dal prossimo autunno.

eBay ha precisato che, al momento del lancio, Image Search sarà supportato sia su Android che iOS, mentre Find It On eBay solo su Android, almeno inizialmente. Gli sviluppatori hanno rivelato che faranno leva su un catalogo da 1,1 miliardi di elementi per migliorare la funzione, sfruttando i progressi registrati nel campo dell’intelligenza artificiale, computer vision e deep learning.