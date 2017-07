Ecco la classifica delle 50 aziende più avanzate tecnologicamente

La rivistaha stilato una classifica delle 50 aziende più avanzate a livello tecnologico nel mondo. I parametri presi in considerazione per il confronto sono sia l'innovazione tecnologia, sia il modello di business intrapreso.

La classifica intera la trovata a questo link, mentre in queste news elencheremo solo le posizioni più interessanti e le aziende più note.

Al primo posto troviamo NVIDIA grazie al suo progetto delle IA del futuro. Al Computex 2017 il CEO Jen-Hsun Huang ha primeggiato nella sua conferenza sulla rivoluzione delle intelligenze artificiali. Il progetto Volta ha giocato un ruolo chiave nelle strategie dell'azienda per fornire agli sviluppatori l'hardware adeguato per gli algoritmi di Machine Learning (che sono codici che imparano in maniera autonoma analizzando i dati che hanno in inputi). Gli ultimi risultati finanziari di NVIDIA nel solo ambito dei data-center è aumentato del 186% grazie a tutti i servizi Cloud che offre, specialmente in abito di guida automatica. Un numero impressionante per un'azienda che, ad oggi, vede il suo maggior ricavo nella vendita di schede video nell'ambito dei videogiochi.

Al secondo posto c'è SpaceX, l'azienda di Elon Musk che ha dimostrato come sia possibile mandare razzi nello spazio, farli atterrare sulla terra, riparare le parti danneggiate e rispedirli nello spazio. Ad oggi i Razzi riciclabili sono una realtà grazie a questa azienda privata che vuole abbassare drasticamente il prezzo per mandare dei satelliti nell'orbita terrestre.

Al terzo posto va a collocarsi Amazon, che negli ultimi anni è stata protagonista di molti investimenti in ambito di IA, computer vision, machine learning, e tante altre per reinventare il mobile computing e lo shopping. Alexa, l'assistente vocale che riesce a controllare una vasta gamma di device tramite comandi vocali, ha il potenziale per diventare una piattaforma di controllo importante.

Alphabet di Google si è guadagnata la quinta posizione, Intel è la numero 13, Apple è al 16-imo posto, Facebook al 23 e Microsoft al 27. Per tutte le altre posizioni vi invitiamo a consultare la classifica completa.