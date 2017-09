Ecco come forzare il riavvio di un iPhone 8, la procedura pubblicata in rete

La procedura per forza il riavvio di un iPhone 8 è stata pubblicata in rete nella giornata di oggi e, possiamo anticiparvelo già prima di pubblicarla, è tutt’altro che facile, in quanto bisognerà premere i pulsanti giusti al momento giusto.

Tuttavia, è comunque bene tenerla in mente in quanto in caso di freeze o nel caso in cui il dispositivo dovesse mostrare la fatidica icona “Connect to iTunes”. In casi come questo è obbligatorio effettuare un riavvio o connettere appunto il dispositivo ad un computer.

Il primo metodo noto per riavviare un dispositivo di iOS era abbastanza semplice: bastava tenere premuto il pulsante Home e quello di accensione per 10 secondi ed il gioco era fatto. Con iPhone 7 Apple lo ha semplificato ulteriormente: basta premere il tasto per abbassare il volume e quello d’accensione per 10 secondi ed ecco che il dispositivo si riavvia.

Su iPhone 8, invece, la procedura è diversa:

Premere e rilasciare rapidamente il tasto Volume su. Premere e rilasciare rapidamente il tasto Volume giù. Premere e tenere premuto il pulsante laterale fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Come evidenziato da molti, si tratta di una procedura che ricorda le sequenze dei giochi di combattimento arcade. Ma è comunque utile appuntarla su un pezzo di carta da mettere nel portafogli, salvo evitare cattive sorprese.