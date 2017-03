Ecco come Google Chrome vi informa se avete guardato troppi porno

Diciamolo onestamente, a tutti prima o poi sarà capitato di guardare un sito porno utilizzando la modalità Incognito diche, come noto, è studiata proprio per non lasciare alcuna traccia sui computer.

Oggi alcuni utenti hanno scoperto che Chrome utilizza una sorta di messaggio in codice per informare gli utenti che, forse, sono andati un pò troppo oltre. All’apertura della centesima scheda in incognito, infatti, il browser del motore di ricerca mostrerà in alto a destra una faccia rovesciata contenente un sorriso ammiccante, quasi a dire “ehi, guarda che so quello che fai!”.

Chiaramente questo simbolo verrà mostrato indipendentemente dai contenuti visualizzati in modalità incognito, in quanto scatterà semplicemente alla centesima apertura, sia da desktop che mobile.