Ecco come installare iOS 11 già da ora, tramite il programma Beta

rilascerà in via ufficialeil prossimo 19 Settembre, ma per tutti coloro che sono in trepidante attesa del nuovo sistema operativo touch, è disponibile già la Golden Master dell’aggiornamento.

La Golden Master, per i poco esperti, è quella che può a tutti gli effetti essere definita la versione più vicina a quella finale, in quanto di solito precede di qualche giorno la distribuzione, ed è stata diffusa dal gigante di Cupertino subito dopo il keynote d’annuncio della nuova generazione di iPhone.

Se siete impazienti e volete installare già da ora iOS 11 sul vostro dispositivo, la procedura che fa per voi è quella che porta al programma di beta pubblico.

Basterà, infatti, iscriversi gratuitamente al programma attraverso questo indirizzo, e poi aprire il sito con Safari direttamente sull’iPhone o iPad che desiderate aggiornare. A questo punto delle istruzioni molto dettagliate vi guideranno attraverso la procedura, che è molto semplice.

Apple consiglia di effettuare la procedura su un dispositivo secondario, in quanto anche se si tratta di una GM, è soggetta a bug. Inoltre, vi consigliamo di effettuare un backup completo del dispositivo per evitare la perdita di dati.

Il consiglio, per coloro che posseggono un solo dispositivo Apple, è di aspettare ancora quattro giorni e scaricare la versione pubblica.