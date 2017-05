Ecco come i Radiohead hanno celebrato i 20 anni di OK Computer

Compirà, il prossimo Giugno, 20 anni, universalmente riconosciuto come il capolavoro deinonché uno degli album più importanti della musica contemporanea. La band inglese, che sarà in tour in Italia la prossima estate, ha scelto di celebrare questo avvenimento in maniera particolare.

Oltre alla versione remaster dell’EP, il gruppo capitanato da Thom Yorke ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter un messaggio criptico: “Ok Computer OKNOTOK 1997 2017” con tanto di link per accedere alla versione del 1997 del sito web ufficiale.

“Questo è il sito web dei Radiohead del 1997” si legge in un annuncio presente nella parte superiore della pagina, in cui è presente un link che se cliccato genera frasi tipo “LESS CONTACT BETWEEN RICH AND POOR MORE HOSTILITY TOWARDS THE POOR MORE INDUSTRIES THAT EXPLOIT FEAR”. Le diverse frasi possono essere a loro volta cliccate per accederne ad altre e quindi ad una pagina che contiene tutte le informazioni delle varie versioni speciali che saranno pubblicate in occasione del ventennale.

Un modo senza dubbio simpatico per celebrare il compleanno di un capolavoro senza tempo.