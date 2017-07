Ecco come sarebbe Plutone: prima ricostruzione in 3D del pianeta nano

Nel 2015 il satellite New Horizon ci aveva già regalato le prime immagini di Plutone, il secondo pianeta nano più grande di tutto il sistema solare dopo Ceres. Adesso la NASA ha effettuato una ricostruzione in 3D dellae del suograzie ai dati acquisiti ed elaborati.

Nel primo video che vi proponiamo in fondo alla news potete osservare la ricostruzione di Plutone, mentre nel secondo quella del suo satellite Charon. Nelle immagini potete osservare una nuova spettacolare prospettiva del pianeta nano: tutti i dislivelli ricreati sono stati esagerati di due o tre volte per dare un'idea più chiara della conformazione del territorio. Anche i colori sono più accesi per far emergere il più possibile dettagli e differenze del suolo.