Ecco il DRL 3: il quadcoper più avanzato della Drone Racing League

Andrà in onda a luglio su ESPN e Sky la nuova stagione della Drone Racing League, e per amplificare la copertura mediatica, l’azienda ha creato un nuovo drone, il, che è stato definito dalla stessa come il più veloce, agile e resistente mai creato.

Il DRL 3 è stato progettato intorno ad una batteria da cinque cellule, ed include un alimentatore da 18.000 mAh che fornisce una tensione tale che gli permette di raggiungere 85 miglia di velocità e da 0 a 100 Km/H in meno di un secondo. A livello estetico, include una struttura in policarbonato flessibile, che gli permette di assorbire gli impatti durante i voli. Ma non è tutto perchè sono anche state aggiunte delle luci a LED sulla pancia del drone, che permetteranno agli spettatori di poter identificare immediatamente il drone quando è in volo.