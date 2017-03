Ecco Facebook 360: l'app per la realtà virtuale del social network

fa un ulteriore passo verso la realtà virtuale. Il social network di, infatti, ha annunciato il lancio di, un’applicazione per ildiche consentirà agli utenti di visualizzare fotografie e video in realtà virtuale pubblicati dagli amici nel News Feed e timeline.

Gli utenti saranno anche in grado di condividere le fotografie ed i filmati ed inserire varie reactions, ma come specificato da alcuni rappresentanti della compagnia di Menlo Park, non si tratta di un vero e proprio client, in quanto è un’applicazione che si focalizza esclusivamente sulla realtà virtuale.

Gli utenti possono scaricare Facebook 360 direttamente attraverso l’Oculus Store del Gear VR. La versione 1.1.46 dell’applicazione pesa 118,9 megabyte.