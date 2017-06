Ecco un fantasioso concept di un Mars Rover che somiglia ad una Batmobile

Ecco un concept futuristico di un rover pensato per andare su Marte, ma che non toccherà mai il suolo marziano. Infatti la fantasiosa macchina che sembra ispirarsi alla batmobile farà un giro in America per l'evento "Summer of Mars" della NASA.

Il rover è lungo più di 8 metri, pesa più di 2000 chilogrammi, ha un sistema di ruote massive per viaggiare su dune e crateri rocciosi, ha un laboratorio interno ed è costruito usando alluminio e fibra di carbonio. L'azienda che lo ha realizzato produce veicoli appositi per TV e cinema, da qui l'impossibilità di far viaggiare il mezzo sul pianeta rosso. Nulla a che vedere con il vero concept del nuovo Mars Rover 2020 della NASA.

Vi lasciamo al video qui sotto per ammirare il Rover in tutta la sua grandezza.