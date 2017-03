Ecco Jeff Bezos alla guida di un robot meccanico gigante

L’amministratore delegato di, come altri colleghi, non ha mai nascosto la propria passione per i robot. Nel corso di una conferenza annuale dedicata proprio al mondo dei robot, il quinto uomo più ricco al mondo si è messo al volante di un robot gigante.

I partecipanti all’evento non hanno perso ed hanno immediatamente immortalato il momento con fotografie e video pubblicati su Twitter e Facebook.

Successivamente sono anche emersi i primi dettagli sul robot: si trattava di Method-2, che aveva già attirato l’attenzione del pubblico lo scorso mese di Dicembre, quando erano emersi in rete alcuni video che ritraevano questo robot bipede simile a quelli visti in Transformers ed Avatar.

I movimenti ovviamente non sembrano essere molto fluidi, ma come mostrato dal filmato presente in calce la via sembra essere quella giusta. Il filmato, proveniente da un account Twitter, è visualizzabile come sempre in calce alla notizia, e ritrae anche un Bezos piuttosto divertito.