Ecco l'hack che trasforma l'Apple Watch in un Game Boy Color

Il famoso sviluppatore di mod, che già in passato aveva installatosul proprio, ha trasformato l’orologio della compagnia di Cupertino in un Game Boy Color.

L’emulatore, noto come Giovanni (che riprende il nome dal famigerato cattivo del Team Rocket dei Pokèmon), è basato su un emulatore per iOS esistente, chiamato Gambatte. La particolarità sta nel fatto che questo è ora compatibile anche su watchOS, ma manca il supporto per OpenGL.

O’Flaherty-Chan ha diffuso la fotografia che trovate in calce, la quale ritrae anche i controlli ed i vari pad per utilizzare l’emulatore. Chiaramente la più grande limitazione è rappresentata dall’hardware dell’Apple Watch stesso, il che vuol dire che l’emulatore non farà girare in maniera estremamente fluida i giochi.

Giovanni è open source ed accessibile attraverso Github.