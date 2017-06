Ecco l'IA che è in grado di capire quando moriremo esaminando gli organi

Gli scienziati dell’Università di Adelaide hanno portato l’intelligenza artificiale ad un nuovo livello, sviluppando un sistema che è in grado di capire se le persone stanno morendo.

Analizzando le TC di 48 pazienti, gli algoritmi di deep learning sono stati in grado di capire se questi moriranno nel giro di cinque anni, con un tasso di precisione del 69%.

E’ chiaro che si tratta di un sistema estremamente utile per i medici, che in questo modo possono evitare, o per lo meno prevenire, eventi tragici. “Predire il futuro di un paziente è utile perchè può consentire ai medici di personalizzare i trattamenti”, ha affermato il Dr. Luke Oakden-Rayner. “Invece di concentrarsi sulla diagnosi delle malattie singole, questi sistemi permettono di prevedere i risultati medici grazie a grandi volumi di dati”, conclude.

Durante lo studio, il sistema è stato alla ricerca di malattie come l’enfisema, e problemi al cuore. L’IA è stata addestrata per analizzare oltre 16.000 immagini che potrebbero indicare segni di malattia in alcuni organi.

Il team però sta gettando le basi per consentire agli algoritmi di effettuare diagnosi generali sullo stato di salute .